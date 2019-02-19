(Görüntülü) Cemre havaya düştü, Demre'de doğa canlandı

Antalya'nın Demre ilçesinde baharın müjdecisi cemrenin havaya düşmesiyle baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Ağaçlar ve bitkilerin çiçek açtığı ilçede güneşli hava etkisini gösterirken, anasınıfı öğrencileri doğaya çıkıp çiçek topladı.

Cemre'nin havaya düşmesinin ilk gününde, Demre'de baharı andıran güneşli bir gün yaşandı. Badem ağaçları bulut gibi çiçek açarken, hava sıcaklığı öğle saatinde 19-20 dereceye yükseldi. Doğanın her yerinde renk renk çiçekler açmaya başladı. Badem çiçeklerinin üzerinde arılar dolaşmaya başladı.

Havanın güzelleşmesine en çok sevinen çocuklar oldu. Anaokulunda eğitim öğretim gören minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte doğanın içinde çiçek tarlasında gezdi ve çiçek topladı.

Minik öğrencilerden Hatice Su Öztürk, Güneş açtı. Çiçekler açtı. İlkbahar geldi. Ben ilkbaharı çok seviyorum dedi.

Öğrencilerden Afra Bozoğlu da Havalar ısındı. İlkbahar geldi. Ben ilkbaharı çok seviyorum diye konuştu.