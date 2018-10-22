(Görüntülü) Cemal Kaşıkçı soruşturmasında konsolosluk çalışanları ifade veriyor (3)

Özden ATİK / İSTANBUL, () SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma kapsamında, 5 Türk konsolosluk çalışanı daha 'tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Savcılığa ifade verenlere "Cemal Kaşıkçı'yı gördünüz mü?", "Konsolosluğa gelen 15 kişiyi gördünüz mü?", "Arbede sesi duydunuz mu?" gibi sorular soruldu, teşhis için bazı fotoğraflar da gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma kapsamında, bugün 5 konsolosluk çalışanı adliyeye geldi. Sabah saat 11.00 sıralarında adliyeye gelen aralarında iki şoför, teknik servis personeli ve idari işler memurlarının bulunduğu 5 kişi, ifadelerini vermek üzere 7.kattaki savcılık katına çıktı ve ifade alan savcılara olaya ilişkin bildiklerini anlattılar. OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN SORULAR YÖNELTİLDİ Savcılıkça çalışanlara, "Kaç yıldır konsoloslukta çalıştıkları, görevleri, çalışma saatleri gibi genel soruların yanısıra "Cemal Kaşıkçı'yı gördünüz mü?", "Arbede sesi duydunuz mu?, "2 Ekim günü olağanüstü bir durum var mıydı?" gibi sorular soruldu. Ayrıca "Konsolosluğa giren 15 kişiyi gördünüz mü?" sorusu ve bazı fotoğraflar, olay günü personele izin verildiğine ilişkin sorular yöneltildi. Çalışanlar da o gün görev başında olduklarını, herhangi bir gürültü ses duymadıklarını, olaya ilişkin bir şey görmediklerini söylediler. Öte yandan konsoloslukta mesainin sabah saat 09.00'da başlayıp saat 15.30'da sona erdiğini söyleyen çalışanlar, olay günü de saat 15.30'da binadan ayrıldıklarını söylediler. İfade veren bir kişi, basın mensuplarının soruları üzerine, Türkiye'den ayrılan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin çok iyi bir insan olduğunu belirtti. SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuruluyor. Soruşturma kapsamında 19 Ekim, Cuma günü başkonsolosun makam şoförü, muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulunan 20 çalışanın ifadesi alınmıştı.