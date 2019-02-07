(Görüntülü) Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi



Selim SONKAYA-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ilçe merkezinde 40 santimetreyi bulurken yaya ve araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya karayolunda don ve buzlanmadan dolayı aksamalar yaşandı. Yolların açık tutulması için karayolları ekipleri ise kar küreleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe'ye bağlı 20 köy ve mezra yolların ulaşıma kapanmaması için İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.



