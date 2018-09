(Görüntülü) Celal Adan'dan "Af " açıklaması

Emin YEŞİL - İSTANBUL, ( ) TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir" dedi. Adan, "Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak" diye konuştu. TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir" dedi. Celal Adan, partisinin Sultangazi İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği ‘Ülkede ve ülküde birlik gecesi’ programına katıldı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Adan, ’ya önemli açıklamalarda bulundu. “HAPİSHANELERİN KAPASİTESİ TUTUKLU SAYISINI TAŞIMAMAKTADIR" MHP'nin Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunacağı af teklifinin Türkiye’nin bir problemi olduğuna vurgu yapan Adan, şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey çok kapsamlı, Türkiye’nin bir problemini ortaya koydu. Bu problemin çözülmesi lazım. Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak. Belli sıkıntılar var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunlardan dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımızın bir an önce hürriyetlerine kavuşması doğru bir olaydır. O bakımdan inşallah hayırlı olur. Bu mesele sadece bir siyasi partinin meselesi değil, Türkiye’nin meselesidir. Hapishanede insanlar sırt sırta yatmaktadırlar. Hapishanelerin kapasitesi tutuklu sayısını taşımamaktadır. O bakımdan belli suçlar hariç özellikle çocuklara tacizde bulunanlar, çocuklara haksızlık yapanlar, kadın cinayetlerine öncülük yapanlar, cinayet işleyenler, FETÖ'cüler, PKK’lılar bu affın dışındadır. Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP’nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partilerde destek verecektir" Zaman zaman idamın gündeme getirilerek tartışıldığını ifade eden TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, idam teklifinin meclise sunulması halinde partisinin bu teklifi de destekleyeceğini belirtti. “BAZI AK PARTİLİLERİN CUMHUR İTTİFAKI’NI KAVRAYAMADIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTIR" Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in 'AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil' şeklindeki ifadelerine de değinen Celal Adan, şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nın üzülerek söylüyorum bazı Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri tarafından tam kavrandığı noktasında endişelerimiz var. Zaman zaman partilerini bağlamamakla birlikte yaptıkları açıklamalarla Cumhur İttifakı’nı kavrayamadıklarını görüyoruz. Bundan dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı Türkiye’nin menfaati ile ilgili bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin birlik, beraberlik ittifakıdır. Cumhur İttifakı Türkiye’ye yapılacak olan saldırılara karşı kurulmuş bir ittifaktır. Cumhur İttifak’ı Türk devleti, Türk milleti için kurulmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifakı zaman zaman klasik siyaset tarifleriyle tarif edenlerin bu işi kavramadıkları ortaya çıkmıştır. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu meseleyi görüştüklerinde milletimizi rahatlatan bir kararın çıkacağından endişe etmiyorum. Çünkü Cumhur ittifakı devam etmelidir. Bu yerel seçimlere bizim bakış tarzımız, Cumhur ittifakının zarar görmeyeceği bir süreç olarak tarif edilmekte. Bu da doğrudur. O bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sözcülerinin meseleyi kavrayarak, analiz ederek, MHP’nin ne söylediğini kavrayarak açıklama yapmalarında fayda var. Sadece Ömer Çelik’in değil, zaman zaman Numan Kurtulmuş’un da yaptığı açıklamalar var. Akıllarına geldiği gibi konuşmaları son derece yanlış."