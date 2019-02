(Görüntülü) Çekmeköy'deki askeri helikopter neden düştü?

İSTANBUL, () -Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) helikopter bakımlarını zamanında ve tam yaptığına dikkat çeken Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, helikopterin pilotaj hatası veya teknik sebeplerden dolayı değil de çevresel faktörlerden aviyonik sistemlerinin etkilenip düşmüş olabileceğini söyledi. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, dün Çekmeköy'de akşam saatlerinde düşen UH-1 tipi askeri helikopter üzerine açıklamalar yaptı. Kazada şehit olan kahramanımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı dileyen Doç. Dr. Erenel, "Helikopter kalkışından yaklaşık 17 dakika sonra düştüğünü dikkate aldığımızda ve pilotların bu bölgede çok sayıda uçuş tecrübesi olduğunu göz önünde bulundurursak pilot hatası olduğunu düşünmüyorum, teknik bakımları da tam ve zamanında yapılmıştır. Aksi halde bu göreve çıkarılmazdı. İhmalin söz konusu olduğunu da zannetmiyorum. Uçuş öncesi kontroller etkili bir şekilde yapılmaktadır. Aviyonik sistemlere etki eden bir takım elektromanyetik yayınlar düşmede etkili olmuş olabilir" dedi. HELİKOPTERLER TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNADI Helikopter kazalarının artışına dikkat çeken Doç. Dr. Erenel, sözlerine şöyle devam etti: "Kazayı, pilot eğitimlerinin, teknisyenlerin yetersizliği veya helikopterlerin bakımlarının yeterli özenle yapılmamasına bağlamamak gerekiyor. Bu helikopterler yıllardır Türk Silahlı Kuvvetler'inde (TSK) hizmet verdi. Özellikle terörle mücadelede yürekleri vatan sevgisi ile dolu kahraman pilotlarımızın büyük özveri ile yürüttükleri faaliyetler karada operasyonları yürüten birliklerimiz için her konuda büyük destek ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu helikopterlerle yaşanmış sayısız kahramanlıklar vardır. Canı pahasına en zor hava şartlarında çatışma bölgesinin neredeyse ortasına takviye birlikler indiren, yaralı askerlerimizi en zor coğrafi ve hava şartlarında alarak hastaneye yetiştiren, bölgedeki vatandaşlarımızın da en önemli destekcisi olan bu helikopterler çok iyi eğitim almış pilot ve teknisyenlerimizle terörle mücadeleye büyük katkı sağlamışlar ve sağlamaya devam etmektedirler. Ayrıca bu helikopterler ABD’nin silahlı veya taarruz helikopteri vermemesi nedeniyle silahlandırılarak teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynamışlardır" dedi. "1959 yılında arama kurtarma, personel, yaralı ve malzeme nakli yapmak üzere dizayn edilmiş bu helikopterler, Vietnam savaşında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle, ABD tarafından yer birliklerine destek verecek şekilde silahlı hale dönüştürülmüş ve keşif görevlerinde de kullanılmaya başlanmıştır" ifadeleini kullanan Doç. Dr. Erenel, "Ancak bu değişikliğe rağmen ABD bu savaşta 2 bin civarında pilot kaybı yaşamış ve 5 bin civarında UH-1 helikopteri kaybetmiş ve sonuçta ABD ağır zayiat vererek Vietnam’dan çekilmek zorunda kalmıştır. ABD, 2004 yılında itibaren bu helikopterleri UH-60 Karaşahin tipi helikopterler ile değiştirmeye başlamıştır. Ancak, pilot eğitimlerinde kullanmaya devam etmektedir.Türk Silahlı Kuvvetleri ise terörle mücadelenin başladığı 1984 yılında beri elimizde mevcut olan UH-1 helikopterlerini dünyaya örnek olacak şekilde etkili bir şekilde kullanmayı başarmıştır. Bugüne kadar terörle mücadele bölgesinde düşerek can kaybına neden olan UH-1 kazası yok denecek kadar azdır" şeklinde açıklamada bulundu. "TSK'DA BAKIMLAR ZAMANINDA YAPILIR" Günümüzde başta terörle mücadele olmak üzere günümüzde operasyonların hiçbirinde bu helikopterlerin kullanılmadığını belirten Doç. Dr. Erenel, "TSK'daki hava araçları başta olmak üzere bütün silah ve araçlar önceden belirlenmiş bir plana göre zamanında bakımdan geçer, arızalanan parçalar anında değiştirilir. Aksi halde aracın veya silahın kullanımı durdurulur. Bu sistem çok iyi işlemektedir" ifadelerini kullandı. "TEKNİK BİR SORUN ETKİLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM” Doç. Dr. Erenel, "Aviyonik (elektronik sistemler) dediğimiz sistemlere etki eden İstanbul hava sahasındaki elektromanyetik yayınlar helikopteri etkileyebilir. Aynı bölgede 3 ay içinde benzer kazanın olması akıllara bunu getiriyor. Her kazadan sonra tedbir alınması için birliklere raporlar gönderilir ve eğer teknik bir nedenden dolayı kaza meydana gelmiş ise kaza yapan hava aracı cinsinde ki hava araçlarıkontrol ve bakımdan geçirilir" dedi. "UÇUŞLARI DURDURULMALI" Pilot hatası olduğunu düşünmediğini aktaran Doç. Dr. Erenel, "Muhtemelen helikopterlerin uçuşları durdurulacaktır. Zaten 2020 yılında bu helikopterlerin envanter dışına alınması planlanmıştır.Evlerin üstüne düşmemesi de pilotların başarısıdır. Türkiye'nin askeri açıdan helikopter sorunu yoktur. Bir an önce eski helikopterleri yenileriyle değiştirmek gerekiyor. Bu helikopterler 60 yıldır görev yapıyor,birçok ülke envanterinden çıkardı veya çıkarmaya devam ediyor" diye konuştu.