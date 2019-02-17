(Görüntülü) Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş birçok kardeşimizin huzursuzluğunu, rahatsızlığını görüyoruz. Çünkü kurdukları ittifakın içinde PKK var. Efendim 'HDP meşru partidir, bunlarla ittifak yaparız' demeleri bunları aklamaz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde partisinin ilçe teşkilat toplantısına katıldı. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü anlattı. Tarımda girdi maliyetlerinin yüksekliği hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Girdi maliyetleri, gübre ve ilaçtaki maliyetlerin döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilenler tarafından fahiş fiyata çıkarıldığı, döviz kurunda düşme olmasına rağmen fırsatçıların fiyatta indirim yapmadığı gibi, artırdığını görüyoruz. Ankara'da, İstanbul'da tüketicinin kazıklanmaması için tedbir aldıysak, çiftçimizin üzerindeki yükün maliyetin azaltılması konusunda devletimiz gereğini yapacaktır. 17 yıldır hayvancılıktan, etten, süte, tarımdan, mazottan ürün desteğine kadar çiftçiye destek verdik ama fırsatçıların ve rantçıların çiftçimizi ezmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. 'TÜRKİYE ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ' Türkiye'nin yurt dışında eskisinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Türkiye hem sahada, hem masada güçlü. Geçmişte sahadaki çok kazanımımızı masada kaybettik, ama artık sahada güçlüyüz. Eskisinden çok daha güçlüyüz, masada da çok güçlüyüz. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, rest ise rest, ama kazanıyoruz. Doğruları savunuyoruz. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz. Dünyada mazlumları savunuyoruz, küresel sistemin çarpıklıklarını vurguluyoruz. Dünyada en çok insani yardımı yapan ülkeyiz. Amerika'dan bile daha fazla insani yardım yapıyoruz bir yılda. 2017'de ABD 6.7 milyar dolar insani yardım yapmış. Türkiye Cumhuriyeti 8,1 milyar dolar yapmış. Amerika'nın milli geliri bizimkinden kaç kat büyük." 'TÜRKİYE'DE İSTİKRARLI BİR YÖNETİM VAR' Türkiye'nin ekonomi, finans ve bankacılık sistemi zayıf olsaydı saldırıları kolay atlamayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Etrafımızda ateş çemberi, yangın var. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde bu ateş çemberi içerisinde istikrarlı ülke olarak yola devam ediyorsak bunun sebebi var. Türkiye'de çünkü istikrarlı güçlü yönetim, birlik beraberlik var. Bu sadece belediye başkanlarımızı seçmek için değil. 2023, 2053, 2071 hedeflerine Türkiye'yi ulaştırmak, istikrarı güçlendirmek için önemli. Cumhur ittifakı sadece 30 Mart Pazar gününe değil, Cumhurbaşkanımızın tabiri ile mezara kadar devam edecek. Ayrıca cumhur ittifakı sayın Bahçeli'nin söylediği gibi millet hattıdır. Ülke ve milletin bekasıdır. O nedenle bize sorumluluk düşüyor" diye konuştu. Geçmişte CHP'ye oy verenlerin birçok partinin kurduğu ittifak nedeniyle rahatsız olduğunu gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Çünkü kurdukları ittifakın içinde PKK var. Efendim, 'HDP meşru partidir. Bunlarla ittifak yaparız' demeleri bunları aklamaz. Türkiye özgür, demokratik ülkedir. Herkes siyasi parti kurabilir. O siyasi parti ve içindekiler belediye başkanları ve bazı milletvekilleri PKK'ya silah götürürse ki; bunun karşılığını aldılar. Şu anda yargılanıyor. Onların belediye başkanları devletin verdiği parayı, milletin vergisini PKK terör örgütüne aktarıyorsa gereği yapılır ki; yapıldı. Bugün o parti PKK'nın yüzde 100 güdümündedir. PKK izin vermezse, bir adım bile atamazlar. PKK'nın önde gelen teröristleri 'bu ittifakı destekliyoruz' çağrısı yapıyor. Bu ittifakın içinde kim var, PKK var. Vatanı, milleti seven diğer partilere oy vermiş, başta CHP olmak üzere vatandaşımız bunu kabullenemiyor" dedi. İzmir'in CHP zihniyeti yüzünden belediyecilik hizmeti bakımından Türkiye'nin en sonuncu ili olabileceğine değinen Çavuşoğlu, Tunceli'nin bile İzmir'i geçtiğini söyledi. Toplantıda belediyenin faaliyetlerini anlatan film gösteriminin ardından konuşan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise seçimde Antalya'da 19 ilçenin arasında en yüksek oyla cumhur ittifakı bayrağını dalgalandırmak istediklerini söyledi.

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