(Görüntülü) ÇAVUŞOĞLU, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ÇARŞAMBA KONFERANSI'NDA KONUŞTU

(Görüntülü) ÇAVUŞOĞLU, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ÇARŞAMBA KONFERANSI'NDA KONUŞTU

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