(Görüntülü) ÇAVUŞOĞLU ALANYA RUS KÜLTÜR VE EĞİTİM DER İLE BAĞIMSIZ RUS BLD. BAŞKAN ADAYINI ZİYARET ETTİ (1)

(Görüntülü) ÇAVUŞOĞLU ALANYA RUS KÜLTÜR VE EĞİTİM DER İLE BAĞIMSIZ RUS BLD. BAŞKAN ADAYINI ZİYARET ETTİ (1)

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