Bursa?nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı. 2 kişi yaralandı.
İnegöl?ün Kemalpaşa mahallesi Ören sokak üzerinde seyir halinde olan Mikail C.(25) Yönetimindeki 16 E 3963 plakalı otomobil, Başaran sokaktan çıkan sürücü Ömer B.(43) Yönetimindeki 16 KCG 40 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 E 3963 plakalı otomobil, yol kenarında sohbet eden bisiklet sürücüsü Behçet G.(44) İle aracıyla bekleyen Hurdacı Cuma A.(53)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerince, hastaneye gitmeyi reddederek ayakta tedavi edildiler.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Çarpışan otomobillerden biri hurdacı ile bisiklet sürücüsüne çarptı
Bursa?nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı. 2 kişi yaralandı. İnegöl?ün Kemalpaşa mahallesi Ören sokak üzerinde seyir halinde olan Mikail...
Bursa?nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı. 2 kişi yaralandı.