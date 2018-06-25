(Görüntülü) Çankırı'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

ÇANKIRI'da, kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.Çankırı'da kısa sürede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etti. Çankırı Belediyesi ekipleri ise vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ederken, İtfaiye ekipleri ise tıkanan rögarları açmak, baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı.