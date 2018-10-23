(Görüntülü)CANER ERKİN HAKEME HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ

İSTANBUL - CANER ERKİN HAKEME HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ Hayati ARIGAN/İSTANBUL () Geçtiğimiz yıl oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren Hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin beraat etti. Son duruşmaya tanık olarak katılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, "Caner'in ağzından küfür duymadım" dedi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Caner Erkin'i avukatları Özge Tokgöz ve Emrah Pamuk temsil etti. Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan tanık olarak dinlendi. Tolgay Arslan'a, Caner Erkin ile Hakem Mete Kalkavan arasında yaşanan davaya konu görüntüler izlettirildi. Görüntüleri izleyen Tolgay Arslan, "Caner'in ağzından bir şey duymadım.Caner kendine kızdı. Caner'in ağzından bir küfür duymadım" dedi. Caner'in avukatı Özge Tokgöz de tanığın ifadesine bir diyeceği olmadığını belirterek, Caner Erkin'in beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme delil yetersizliği gerekçesiyle Caner Erkin'i beraat ettirdi. Görüntü Dökümü: --------- -Tolgay Arslan'ın görüntüsü