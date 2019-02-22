(Görüntülü) ÇANAKKALE Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın derin sondaj için kullanacağı dev gemi ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale Boğazı’ndan geçiyor

(Görüntülü) ÇANAKKALE Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın derin sondaj için kullanacağı dev gemi ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale Boğazı’ndan geçiyor

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