(Görüntülü) ÇANAKKALE EZİNE'DE DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN 3 GENCİN CESEDİ ÇIKARILDI, 1 KİŞİ KAYIP -EK

(Görüntülü) ÇANAKKALE EZİNE'DE DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN 3 GENCİN CESEDİ ÇIKARILDI, 1 KİŞİ KAYIP -EK

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