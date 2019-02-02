(Görüntülü) Çanakkale'de yağmurların ardından deniz keyfi

ÇANAKKALE'de, günlerdir devam eden yağmurların ardından güneşli havayı fırsat bilenler gezintiye çıkarken, bazı gençler de denize girdi. Çanakkale'de iki haftadır aralıklar devam eden yağmurların ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, deniz kıyısına akın ederken, 3 genç de çadır kurdu. Ardından şortlarını giyen gençler, denize girdi. Denize atlayan gençler biraz yüzdükten sonra çadırlarını toplayıp, kordondan ayrıldı.

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