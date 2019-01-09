(Görüntülü) Çanakkale'de sahile yüzlerce ölü gümüş balığı vurdu

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yüzlerce ölü gümüş balığı sahile vurdu. Balıkların ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı. Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Kum Adası sahiline bugün yüzlerce gümüş balığı vurdu. Sahili kaplayan ölü gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü. Kum Adası sahilinde balık tutan amatör balıkçı Sermin Bayraktar (50), "Dün akşam saat 17.00 sıralarında burada balık tutuyordum. Kıyıya vurmuş bu balıklar yoktu. Soğuk ve sıcak su dalgalanması neden olmuş olabilir. Hani balıkların kulağına kar suyu kaçtı derler ya, bu balıklar da sersemlediği için karaya vurmuş olabilir. Kıyıya vurmuş bir sürü balık var" dedi. Gümüş balıklarının ölü olarak sahile vurmasının sebebinin, deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik ya da büyük bir balığın gümüş sürüsünü sıkıştırması olabileceği düşünülüyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kum Adası'nda kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.

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