(Görüntülü) Çanakkale'de etkili kar yağışı

ÇANAKKALE'de fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımın tamamen durduğu kentte öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düşerken, özellikle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri beyaza büründü. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar ve fırtına, Çanakkale'yi etkisi altına aldı. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve tipi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de durduruldu. Gökçeada ve Bozcaada'ya gün içinde yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımın sağlanabildiği tek hat olan Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de saat 11.45 itibariyle fırtınınanın etkisini arttırması ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle durduruldu. Böylece Çanakkale'de deniz ulaşımı tamamı durdu. Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin yanı sıra Biga ve Ayvacık ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü kentte fırtına ve kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Polis ve jandarma, il genelindeki yol güzergahlarını sürekli kontrol edip, durum hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. Yetkililer şu an için il genelinde kapalı yol bulunmadığı, yağışın gün boyu ve yarın da etkili olması beklendiğini belirtirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikktali olunması istendi.

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