(Görüntülü) Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine sis engeli

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, sabaha karşı etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 05.00'da çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir attıkları bölgelerde sisin dağılmasını beklemeye başladı.

Gestaş'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.