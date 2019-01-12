(Görüntülü) Buzağıyı evde besliyor

Murat SÖYLEMEZ BAYBURT,() Bayburt'ta hayvancılıkla uğraşan İbrahim Ayaz, erken doğan ve komşularının 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde bakıma aldı. Altını bezlediği, ayaklarına çorap giydirdiği buzağıya biberonla süt içiren Ayaz, hayvanın gelişimini sağladı. Bayburt?un Adabaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Ayaz, erken doğan ve komşularının 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayata tutabilmek için seferber oldu. Erken doğum nedeniyle gelişimini tamamlayamayan buzağıyı evine alan Ayaz, altını bezledi, ayaklarına çorap giydirdi. Buzağıya biberonla süt içiren, özenle besleyen Ayaz adını 'Fıstık' koyduğu hayvanın gelişimini sağladı. Düzenli banyosunu yaptırdığı buzağı ile oturma odasında vakit geçiren Ayaz, evin maskotu haline gelen hayvana çocukları gibi bakıyor. İbrahim Ayaz'ın amcası Mustafa Ayaz, hayvanı başını koyduğu kucağında uyutuyor. 2 aylık olan buzağıda eve alıştı. Ahıra götürülen buzağı yeniden eve döndü. 'YAŞAMAZ DEDİLER AMA YAŞADI' Buzağının erken doğumla dünyaya geldiğini anlatan İbrahim Ayaz, İlk doğduğu zaman arkadaşlar 'Günü eksik bir yavru, yaşamaz' dediler. 1 hafta önceden doğanlar bile yaşamıyor. Bu yavru 45 gün erken doğdu. Bende onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip süt içireiyorum. 2 aydır bizimle evde yaşıyor. Buzağıyı annesinin yanına götürmek istedim ama geri geldi. Bizde onu evde tutuyoruz. Bir süre daha evde tutup sonra annesinin yanına bırakacağız. Ona çok alıştık, ayrılmak zor olacak dedi. 'FISTIK BENİM KUCAĞIMDA YATAR' İbrahim Ayaz'ın amcası Mustafa Ayaz da buzağının uykusu geldiği zaman kendi kucağında uyuduğunu belirterek Fıstık'a alıştık. Fıstık uykusu gelince benim kucağımda yatar. Annesinin yanına gitme zamanları da geliyor ve annesine götüreceğiz. Bizi çok seviyor annesini de seviyor, hangimizi seçer orasını Allah bilir. Evde çocuk olmadığı için biz de bununla ilgileniyoruz. Çocuk gibi ona bakıyoruz. Annesinin yanına götüreceğiz bakalım. Bizden nasıl ayrı kalacak. Alıştık ona nasıl ayrılacağız bilemiyoruz diye konuştu.