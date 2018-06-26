(Görüntülü) Buz Heykel Müzesi serinletiyor

ANTALYA Akvaryum'da kurulan ve eksi 2 derece sabit ısısı olan 'Buz Heykel Müzesi', yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Antalya Akvaryum içindeki Kar Dünyası Eğlence Merkezi bünyesinde kurulan Buz Heykel Müzesi, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. İçinde buzdan özçekim köşesinin de bulunduğu müzede, Antalya'daki tarihi Hadrianus Kapısı (Üçkapılar), dünyanın çatısı olarak tabir edilen Everest Dağı, yemek masası, animasyon filmi Buz Devri kahramanlarının yanı sıra M.Ö. 158 yılında Attaleia (Antalya) kentini kuran II. Attalos heykeli ve Antalya'nın simgelerinin yer aldığı 30'un üzerinde buzdan heykel yer alıyor. Yaz sezonu başında yenilenen yüzüyle 12 ay boyunca açık kalacak müze, sabit, eksi 2 derece ısıya sahip.MÜZEDE KAYAK KEYFİAntalya'nın kavurucu sıcağından uzaklaşıp rahat nefes almak isteyenler müzeyi gezerken, bir yandan da müze çevresindeki buzdan kayak pistlerinde bot üzerinde kayak keyfi yapıyor. Buz Heykel Müzesi ve kayak pisti, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklarla beraber yetişkinler de müzenin ve Kar Dünyası'nın tadını çıkartıyor.Kar Dünyası Eğlence Merkezi Müdür Yardımcısı Okan Gürses, gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından gezilen müzenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Gürses, “Bu yıl ikinci sezonunu yaşayan Buz Heykel Müzesi, yerli yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Buraya gelenler heykellerin başında dakikalarca zaman geçiriyor. Antalya'nın simgelerinin sergilendiği müzeye bu yıl yeni heykeller ekledik. Buz Devri filminin kahramanları, Everest Dağı'nın simgesel heykeli, yemek masası, Attalos Heykeli gibi birçok farklı heykel müzede yerini aldı" dedi.