(Görüntülü) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZETECİLERLE YEMEKTE BİRARAYA GELDİ

(Görüntülü) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZETECİLERLE YEMEKTE BİRARAYA GELDİ

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