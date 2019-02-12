(Görüntülü) Büyükçekmece'de zincirleme kaza : 2 yaralı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda bir kamyon ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Merkez Durağı mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen kamyon sürücüsü en sol şeritteki otomobile çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de duramayarak kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyona arkadan çarpan otomobil içinde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Çocuklar ilk olarak hemen yolun karşısında bulunan bir tıp merkezine götürüldü, ardından devlet hastanesine sevk edildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik tekrar normal seyrine döndü.