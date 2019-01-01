(Görüntülü) Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.

(Görüntülü) Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.

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