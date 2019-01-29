(Görüntülü) Büyük Menderes nehri taştı, 40 bin dönüm tarım arazi sular altında kaldı



Burhan CEYHAN AYDIN, () Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nin 40 bin dönüm tarım arazisi, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla su altında kaldı.



Büyük Menderes Nehri'nin İncirliova- Koçarlı ilçeleri arasından geçen kısmındaki setler, geçen pazar günü 5 noktadan patlattı. Taşan sular, buğday, fiğ, arpa ve yonca ekili ovadaki tarım arazilerini su altında bıraktı. Bugüne kadar bölgede yağmur aralıklarla sürerken; ovayı dolduran sular, Yeniköy Mahallesi'nin alt kısmındaki sokaklara ve bazı evlerin bahçesine kadar girdi. Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini birbirine bağlayan yol ise adeta göle döndü. Bölgenin sular altında kalmasıyla Yeniköy- Germencik yolu ulaşıma kapandı. Jandarma, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı. Ovada mahsur kalan bazı çiftçilerin hayvanları, traktörlerin yardımıyla kurtarıldı. Mahallenin yüksekte kalan kısmı hariç, diğer 3 tarafı suyla kaplandı. Mahalle halkı, suların daha da çoğalarak evlerine kadar girmesinden endişe ediyor.



'40 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA KALDI'



Bölgede inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Bizler de, mahalledeki evleri su basmasın diye tedbirler alıyoruz. Sulama birliğinin de bir an önce sahaya inip, çalışma yapması gerekiyor dedi.



'MENDERES HEP TAŞARDI AMA HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI'



Yeniköy Mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Mamur, Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Bununla ilgili tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız var. Sel basmasına yakın evler var. Bununla ilgili yetkililerin yapabileceği bir önlem yok. Binlerce dönüm ekili arazimizde ürünler vardı. Onların hepsi sular altında kaldı. Koçarlı Ovası'nda doğal bir afet yaşıyoruz. Yeniköy Mahallesi ile Germencik arasındaki yolda sular altında kaldığı için trafiğe kapatıldı. Tehlike halen devam ediyor. Suyun ne kadar daha yükseleceğini bilemiyoruz. Daha önceki yıllarda da Menderes Nehri taşardı ama bu şekilde ilk kez bir baskınla karşılaştık. Gecede uyumayız, çünkü hayvanları olanlar var. Arazide tarım malzemeleri olanlar var diye konuştu.