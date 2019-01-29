(Görüntülü) Buse'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde

Levent YENİGÜN- Tolga YILDIRIM/ANTALYA () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları 6'ncı gününde tekrar başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri ile Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 144 kişi katılıyor. Çalışmalarda 15 araç, 3 bot ve bir jetski kullanılıyor. Bir ambulans hazır bekletiliyor. 3 arama kurtarma ve bir kadavra köpeği ile 2 insansız hava aracının da kullanıldığı arama çalışmaları, iki koldan sürdürülüyor. Bir ekip denizde diğer ekip ise Ağva Deresi'nde arama çalışmalarını yürütüyor. Sahil Güvenlik Hücum Botu'nun sualtı arama cihazları ile tarama yaptığı çalışmada başka bir bottaki balıkadamlar ise dalış gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı helikopter deniz yüzeyini tarıyor. AFAD ve AKUT ekiplerinin karada yürüttüğü arama çalışmalarını genç kızın babası Ahmet Acar yakından takip ediyor.