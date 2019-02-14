(Görüntülü) Bursalı çift '14 Şubat saat 14.14'de evlendi

Mehmet İNAN İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,() Bursa'da 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla nikah dairelerinde yoğunluk yaşanıyor. Günde ortalama 35 nikahın kıyıldığı Bursa'da sevgililer günü dolayısıyla bu sayı 85 oldu. Dünya evine girmek için bugüne sıra alan Talat-Tuğçe Başar Çifti, nikah saatini de 14.14'e aldı. Tören için Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde bulunan Nikah Salonu'na gelen çiftin nikahlarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Dündar, Sevglililer günü dolayısıyla nikah dairelerindeki yoğunluktan bahsederek, "Çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyoruz. Osmangazi, Türkiye'nin nüfus olarak yoğun ilçelerinden. Geçen yıl 6 bin 189 nikah kıydık." dedi. Aynı fabrikada çalıştıklarını belirten Talat Başar, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını belirterek, "Nikahımızın özellikle bugün sat 14.14'te kıyılmasını istedik. Şansımıza Belediye Başkanı nikahımızı kıydı. Çok heyecanlıyız." dedi Konuşmanın ardından Dündar, nikah cüzdanını Başar çiftine verdi.