(Görüntülü) BURSA İL BAŞKANI PARTİDE GELECEK AÇISINDAN OLUMSUZLUK GÖRMÜYORUM

(Görüntülü) BURSA İL BAŞKANI PARTİDE GELECEK AÇISINDAN OLUMSUZLUK GÖRMÜYORUM

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