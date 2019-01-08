(Görüntülü) Bursa Hayvanat bahçesi de beyaza büründü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, karla kaplanan açık alanlarında dolaştı. Dünya standartlarına uygun, 206 bin metrekare alana kurulu olan ve içerisinde 121 tür ile bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar kar yağışının keyfini çıkartıyor. Hayvanat bahçesinde, ayıların kış uykusuna yatmaması da dikkat çekti. Kar ve soğuk hava iklimine alışkın olan hayvanların açık alanda gezdikleri görülürken, sıcak iklim hayvanlarının ise ısıtılmış kapalı alanlarda olduğu görüldü.