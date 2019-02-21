(Görüntülü) Bursa'da üzerine televizyon fırlatan arkadaşını bıçakladı

Bursa'da 33 yaşındaki Özgür T., birlikte alkol aldığı arkadaşı Onur B.'yi sırtından ve ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından polise teslim olan Özgür T., Birlikte alkol alıyorduk, birden sinir krizi geçirdi. Evdeki televizyonu bana fırlattı. Bana saldırmaya başlayınca bende bıçakladım dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür T.(33) ile arkadaşı Onur B.(29), Özgür T.'ye ait evde alkol almaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra sinir krizi geçiren Onur B., evdeki eşyaları yere fırlatmaya başladı. Kendisini durdurmaya çalışan Özgür T., ile Onur B., arasında kavga çıktı. Özgür T., mutfaktan aldığı bıçak ile Onur B.'yi sırtından ve ensesinden bıçakla yaraladı. Evden koşarak kaçan Onur B., Yeşilova Caddesi üzerinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özgür T.'yi Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Onur B.'nin nerede bıçaklandığını bulmaya çalışırken, şüpheli Özgür T., 155 Polis İhbar hattını arayarak, arkadaşını bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Eve gelen, Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür T.'yi kullandığı bıçak ile birlikte gözaltına aldı. Özgür T., ilk ifadesinde, Onur B., benim evime geldi. Birlikte alkol alıyorduk, bir süre sonra sinir krizi geçirdi. Evdeki tüm herşeyi kırmaya başladı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra evdeki televizyonu kaldırıp bana fırlattı. Bana saldırmaya başlayınca mutfaktan bıçağı alarak bıçaklamaya başladım. Daha sonra evden gitti. Bende polisi aradım. Pişmanım diye konuştu.