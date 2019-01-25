(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı

Bursa'da, 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak ' suçundan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle aranan 13 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 80 gr metamfetamin, bir miktar kannabinoit, 1 anahtarlık görünümünde hassas terazi, 1 tabanca ve silaha ait 1 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, T.E., M.N.H, Ö.İ., U.K., T.Ş. ve İ.Ö. isimli 6 şahıs uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.