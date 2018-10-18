(Görüntülü) BURSA'DA SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN VE PATLAMA SESLERİ - 7 (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş)

(Görüntülü) BURSA'DA SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN VE PATLAMA SESLERİ - 7 (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş)

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