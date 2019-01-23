(Görüntülü) Bursa'da kaybolan 17 yaşındaki engelli genç ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babasıyla birlikte gittiği bağ evinin etrafında kayboldan zihinsel engelli Arif Karakoç'tan(17) kötü haber geldi. Arif Karakoç'un cansız bedeni bağ evinin yakınlarında bulundu.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde zihinsel engelli Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile birlikte kendilerine ait olan bağ evine gitti. Baba Nizamettin Karakoç, bir süre sonra oğlunu evde bulamayınca dışarı çıkıp aramaya başladı. Bağevi çevresinde de oğlunu bulamayan baba Karakoç, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, engelli genci bulabilmek için çalışma başlattı. Bu arada bölge sakinleri de Karakoç'un bulunması için ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına katıldı.

Arif Karakoç'tan öğle saatlerinde ise acı haber geldi. Gencin cansız bedeni, bağ evinin yakınlarındaki su kuyusunda AFAD ekipleri tarafından bulundu. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri AFAD ve UMKE cesete ulaşmak ve kuyudan çıkartmak için çaba harcarken, Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.