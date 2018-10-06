(Görüntülü) Bursa'da gelin arabasıyla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gelin arabası ile çarpışan otomobideki 4 kişi öldü, gelin arabasındaki gelin ve damadın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Kaza, Bursa'nın Mustakemalpaşa ilçesi yakınlarında saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Manisa'nın Gölmarmara ilçesinden gelin alıp dönen düğün konvoyunun geçtiği sırada tali yoldan çıktığı öne sürülen sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobil, 34 BBZ 6249 plakalı gelin arabasına çarptı. Kazada otomobildeki Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti, diğer araçtaki gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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