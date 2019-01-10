(Görüntülü) Bursa'da fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devridi (EK)

BURSA'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. BUDO ve teleferik seferleri iptal edilirken, inşaat alanını çevreleyen panoların altında kalan 1 kişi yaralandı.







Bursa'da gece yarısından sonra etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yer yer 90 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle, ağaçlar devrildi, ev ve binaların çatıları uçtu. Merkez Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde lodosun uçurduğu çatı, bir araca ve binaya zarar verdi. Namazgah Mahallesi'nde ise devrilen ağaç, iki aracın üzerine düştü. Cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri yola savruldu. Lodos nedeniyle kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı.







Merkez Yıldırım ilçesinde sabah Emirsultan Camii'ne giden yaşlı bir adamın üzerine, cami yakınında, inşaat alanını çevresindeki güvenlik panosu devrildi. Camideki güvenlik görevlilerinin çağırdığı ambulansla ismi öğrenilemeyen kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.







Merkez Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi'nde de bir binanın odunluğunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, odunluğun önünde zincirli bulunan köpek, ev sahipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.







Lodos, deniz ulaşımını de etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. Uludağ'a düzenlenen teleferik seferleri de iptal edildi.

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