(Görüntülü) Burhanettin Kocamaz Önümüzü kestiler, bizde Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık

(Görüntülü) Burhanettin Kocamaz Önümüzü kestiler, bizde Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık

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