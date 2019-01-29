(Görüntülü) Burdurlu sporcular madalyaları topladı

Mesut MADAN BURDUR, () Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Burdur'dan katılan sporcular 9 madalya ile döndü. Antalya'da 14-20 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasına katılan Burdur'dan katılan sporcular bir birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde etti. Kick Boks Burdur İl Temsilcisi ve Antrenör Deniz Sögü Koç Türkiye Şampiyonasının ilk ayağına 10 sporcu ile katıldık. Dokuz derecemiz var. Daha fazla derece elde edebileceğimiz daha iyi sporcularımız var ama müsabaka giderlerinden dolayı az sporcu götürmek zorunda kalıyoruz. Bir turnuvaya katılmak bir sporcu için 1200 liraya mal oluyor. Bunu da her sporcu kendi cebinden karşılıyor. Sponsorların desteğine ihtiyacımız var dedi. Turnuvada +70 Kg'da Türkiye birincisi olan Gökçenur Tarhan da Sponsorumuz olmadığı için malzemelerimizi kendimiz alıyoruz. Maçlara cebimizden para harcayarak gidiyoruz. Bütün iller sponsor desteği ile turnuvalara geliyor. Bizim de sponsor desteğine ihtiyacımız var. Biz Burdur'u temsil ediyoruz. Burdur adına dövüşüyoruz. Üç arkadaşımla birlikte nisan ayında Avrupa kupasında milli takımda Burdur'u temsil edeceğiz. Burdurlulardan bizlere destek olmasını bekliyoruz dedi. Turnuvada Gökçenur Tarhan Büyük Bayanlar +70 kg K1 Rules branşında Türkiye 1'incisi, Zeynep Gültekin Büyük Bayanlar 56 Kg K1 Rules Türkiye 2'incisi ve 56 Kg Full Contact Türkiye 3'üncüsü, Duygu Yıldıran +70 Kg Genç Bayanlar Türkiye 2'incisi, Furkan Avcı 63 Kg Yıldız Erkek Point Fighting Türkiye 2'ncisi, Elif Aynur 65 Kg Büyük Bayanlar Light Contact ve Kick Light Türkiye 3'üncüsü, Davut Kaya 79 Kg Büyük Erkekler Point Fighting Türkiye 3'üncüsü, Ömer Büyükoğlu 84 Kg Genç Erkekler Point Fighting Türkiye 3'üncüsü, Edanaz Savaş 32 Kg Minik Bayanlar Point Fighting Türkiye 3'üncüsü oldu. Gökçenur Tarhan, Elif Aynur, Zeynep Gültekin ve Davut Kaya, 4-7 Nisan'da Antalya'da yapılacak Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvasında mücadele edecek milli takım kadrosuna alındı.