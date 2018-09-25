(Görüntülü) Burdur Gölü kenarına 4 havuz

Mesut MADAN BURDUR, () AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur Gölü'yle ilgili neler yapılabileceği konusunu dert edindiklerini ve önemsediklerini söyledi. DSİ'nin göl kenarında 4 havuz yaptığını belirten Uğur, bunlarla göldeki buharlaşmanın nasıl engelleneceğinin inceleneceğini aktardı. Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık ve partililerle birlikte DSİ'nin Burdur Gölü kenarında yapımını sürdürdüğü havuzların yanında basın açıklaması yaptı. Milletvekili Yasin Uğur, Bütün dünyada kuraklıkla karşı karşıyayız. Küresel ısınma kaynaklı kuraklık bütün ülkeleri etkilemekte. Dolayısıyla ülkemizde de kuraklıkla ilgili sorunlarımız var. İlimizde de gölümüzde buharlaşmaya sebebiyet veren ve gölümüzü besleyen kaynakların da yetersiz kalmasından dolayı gölün kuruması ve suyunun çekilmesi gibi bir takım problemler ortaya çıkıyor dedi. Gölle ilgili neler yapılabileceği konusunu dert edindiklerini ve önemsediklerini vurgulayan Yasin Uğur, göl kenarında 4 havuz yapıldığını anlattı. Uğur, Gölden alınacak suyla havuzun birinde göldeki buharlaşma oranının tespiti, diğerinde kimyasallar katarak buharlaşmayı ne kadar önleyebiliriz bunun istatistiği, plastik toplar ile buharlaşmayı ne kadar engelleyebiliriz ve güneş panelleriyle ne kadar engellenebilir konularında istatistikler 1 yıl tutulacak ve bununla ilgili nasıl önlem alınabilir değerlendirmesi yapılarak önlem alınmış olacak diye konuştu. 2002 yılından bu yana Burdur'daki 221 bin dekar arazinin 167 bin dekarının vahşi sulamadan kapalı sistem sulamaya geçtiğini ve kalan 54 bin dekarın da kapalı sistem sulamaya geçmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Uğur, şöyle dedi Sondaj vurularak tarım arazilerinin vahşi sulama ile sulanması yer altı sularının azalmasına sebep oluyor. Gölümüz de yer altı suları ile besleniyor. Kışın yağan yağmur ve karla da besleniyor ama yazın buharlaşma ile birlikte kaybımız oluyor. Yer altındaki sular da vahşi sulama ile çekilince gölümüz beslenemiyor. İl Başkanı Volkan Mengi de Biz de kamuoyu oluşturabilmek için 'Burdur Gölü için el ele' kampanyası başlattık. Bütün kurumlar, bütün vatandaşlarımız Burdur Gölü'nün kurumaması için destek versin. Burdur Gölü'müzü sürekli gündemde tutalım. Burdur Gölü'müzü en azından bu seviyeden sonra kurtarma girişiminde hep beraber çalışalım dedi.