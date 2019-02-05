(Görüntülü) Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru(VALİ AÇIKLAMASI)

(Görüntülü) Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru(VALİ AÇIKLAMASI)

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