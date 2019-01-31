(Görüntülü) Bozdağ Kayak Merkezi, 'Çığ Projesi' ile ayağa kaldırılacak

Yüksel BALCI ÖDEMİŞ (İzmir), () İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki, Ege'nin Uludağ'ı olarak bilinen ve 6 yıl önce çığ düşmesi nedeniyle İzmir Valiliği tarafından kapatılan, mülkiyeti şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan Bozdağ Kayak Merkezi'nin tekrar faaliyete geçirilmesi için 'Çığ Projesi' hazırlandı. 18.5 milyon lira bütçeli proje kapsamında dağın yamaçlarına kar düşmesini önleyici çelik setler, zirvesine ise rüzgar perdeleri yapılacağı, kayak pistleri, teleski ve telesiyejin elden geçirileceği bildirildi. Konaklama tesisleri ve sosyal donatı alanlarının bakım ve onarımları ise tesisi 29 yıllığına kiralayan Kuşadası merkezli şirket tarafından yapılacak kayak merkezinin, gelecek kış sezonunda tekrar faileyete geçirilmesinin planlandığı belirtildi. Ödemiş'e 26 kilometre mesafedeki 2159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'ın 1540'ıncı metresinde 1997 yıllında İzmir İl Özel İdaresi tarafından kayak merkezi tesisleri yapıldı. İçinde 80 kişilik konaklama tesisi, 2 teleski, 1 telesiyej, 3 kayak pisti, kateferya ve restoranı ile kayak ekipmanları kiralama odası bulunan Bozdağ Kayak Tesisi, 2 yıl bir işletmeci tarafından çalıştırıldı. 1999 yılında zirveden çığ düştü, günübirlik olarak da hizmet veren tesiste maddi hasar meydana geldi. Tesis İzmir Valiliği tarafından kapatıldı. Tesis, 2003 yılında İzmir Balçova Termal Tesisleri tarafından devralındı. Bakım ve onarımları yapılan, gerekli güvenlik önlemleri alınan tesis tekrar hizmete açıldı. Ancak 2013 yılı Ocak ve Şubat aylarında tekrar çığ düşmesi tehlikesi yaşandı. Tesislere doğru ilerleyen kar yığını, dere üzerindeki köprünün bir bölümüne, bir telesiyej direğine ve tesisin bir odasının da penceresine zarar verdi. Tesis, İzmir Valiliği'nin kararıyla bir kez daha kapatıldı. ÇIĞ PROJESİ HAZIRLANDI 2018 yılı Haziran ayında ise tesis Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan tesisin tekrar faaliyete geçirilmesi için Çığ Projesi hazırlandı, 18.5 milyon lira ödenek tahsis edildi. Ödeneğin 1 milyon liralık kısmı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Proje kapsamında tesisteki daha önce dağın yamaçlarındaki ahşap olan çığ düşmesini engelleyen bariyerler yerine, 100 yıl ömrü olan çeşitli uzunluklarda 9 sıra halinde 4'er metre yüksekliğinde çelik setler ve zirvesine rüzgar perdeleri yapılacak. Ayrıca, tesisteki teleski, telesiyej ve kayak pistleri de elden geçirilecek. Bu kapsamanda Düzce merkezli bir şirket ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Tesisteki konaklama ve sosyal tesislerin bakımı ise tesislerin işletmesini 19 Ekim 2015 tarihinde yapılan ihale ile 29 yıllığına alan Kuşadası merkezli bir şirket tarafından yapılacağı belirtildi. Çığ Projesi'nin gelecek kış sezonuna kadar tamamlanıp, tesisin tekrar hizmete açılmasının planlanlandığı bildirildi. 'KAPALI OLMASINA RAĞMEN HAFTA SONLARI GELENLER OLUYOR' Bozdağ Kayak Merkezi'nde 15 yıldır saha sorumlusu olarak görev yapan 37 yaşındaki Kerem Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilen tesis için hazırlanan Çığ Projesi'yle ilgili çalışmaların devam etitğini belirtip, Bu yörede tek olan kayak merkezinin tekrar faileyete geçirilip, İzmir ve çevresinin hizmetine açılması planlanıyor. 1999 ve 2013 yılında yaşanan çığlar, gerçekten tehlikeli ve hafife alınmayacak olaylar. Bu nedenle tesisin kapatılmasını bana göre yerinde bir karardı. Doğru buluyorum. Bu tehlikeyi önlemek için gerekli tedbirlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından en iyi şekilde alacağını düşünüyorum. Güzel bir çalışma olacak. Tesis kapalı ve giriş yasak olmasına rağmen hafta sonları akın akın burayı görmek için gelenler oluyor. Yolda izdiham oluşuyor. Bu bölgeyi insanlarımız çok seviyor. Bu bölgeyi insanlarımıza kazandırmamız lazım dedi.