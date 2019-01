(Görüntülü) Bozcaada'da 650 seçmene itiraz

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimler öncesi, Ezine İlçe Seçim Kurulu'na 650 seçmenin adada yaşamadığını belirterek, itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu da kolluk kuvvetlerine adres tespiti yaptırdı. Adreslerinde bulunmadıkları gerekçesiyle haklarında tutanak tutulan bazı vatandaşlar, bugün elektrik ve su faturalarıyla polis ile jandarma karakoluna giderek, adada yaşadıklarını beyan etti. AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığı, Ezine İlçe Seçim Kurulu'na, 2 bin 476 seçmenden 650'si için sürekli adada oturmadıkları gerekçesiyle itiraz ederek, adres tespiti yapılmasını istedi. Ezine İlçe Seçim Kurulu da tespit yaptırdı. Jandarma ve polis, itiraz edilen isimlerin adreslerine giderek adada yaşayıp yaşamadıklarını tutanak altına aldı. Adreslerinde bulunmadıkları gerekçesiyle tutanak tutulan bazı seçmenler, bugün ellerinde elektrik ve su faturalarıyla jandarma ile polis karakoluna gitti. 'HEPSİ CHP VE İYİ PARTİ SEÇMENİ' Adres tespitinde mağdur edildiklerini öne süren vatandaşlara Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, Bozcaada CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş, İYİ Parti Bozcada İlçe Başkanı Şafak Güler de destek verdi. Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz, "Eğer bu itirazlara müdahale edilmezse bu vatandaşlar yalnızca Bozcaada'da değil, hiçbir yerde oy kullanamayacak. Dolayısıyla biz bu haklarını kaybetmemeleri için tanıdığımız, bildiğimiz, Ada'da en az 8, 10 haftasını, 12 ayını geçiren bütün insanlara parti gözetmeksizin ulaşıyoruz" diye konuştu. 20 yıldır adada yaşadığını ifade eden Şeyda Eşsiz ise, "Birinci adresim Bozcaada, ama annem rahatsız olduğu için bir kaç ayda İstanbul'da yaşıyorum. Durumu öğrenince hemen adaya geldim. Sorunun çözülmesini istiyorum" dedi. 'ÇÖZÜM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ' AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan ise, 650 seçmene itiraz ettiklerini belirterek, şunları söyledi; "Bu liste, Bozcaada'da ikamet edip etmedikleri, yerlerinde oturup oturmadıkları araştırılması için İlçe Seçim Kurulu'na verilmiştir. Bunlarla ilgili kararı İlçe Seçim Kurulu verecektir. Yanlışlıkla yazılan adresler varsa bunlar düzeltilecek. Çözüm konusunda biz de elimizden gelen neyse yapmaya hazırız. Biz bu adres tespiti süresince bir takım adreslerde, restoranlarda, işletmelerde, işletme evlerinde 10-15 kişi yazdırıldığını tespit ederek, bunlara itiraz ettik. Adada adreslerinde tespit edemediğimiz kişilere de itirazlarda bulunduk. Her vatandaşımızın oy kullanması demokratik bir hakkıdır. Demokrasinin bize verdiği en temel haklardan bir tanesidir. Biz kimsenin seçimlerde oy kullanılmaması için bir itirazda bulunmadık. Her vatandaşımız tabi ki oyunu kullanacak."

