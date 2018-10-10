(Görüntülü) Boşanma davası açtı, koruma karar aldırdı yine de şiddetten kurtulamadı - ARŞİV GÖRÜNTÜLER

(Görüntülü) Boşanma davası açtı, koruma karar aldırdı yine de şiddetten kurtulamadı - ARŞİV GÖRÜNTÜLER

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