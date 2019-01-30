(Görüntülü) Borçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadı

AFYONKARAHİSAR'da, alacak para meselesi yüzünden çıkan kavgada, H.S., başını otomobil lastiği ve kaldırım arasına sıkıştırdığı Üzeyir D.'nin boğazına bıçak dayayıp kesmekle tehdit etti. Üzeyir D., elini tuttuğu H.S.'ye kendisini bırakması için yalvardı.

Olay, saat 15.30 sıraların Dumlupınar Mahallesi 2. Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak para meselesi olduğu iddia edilen H.S. ile Üzeyir D., caddede karşılaştı. Taraflardan alacaklı olan H.S., parasını istedi. Ancak ikili kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Yaşanan boğuşma sırasında yere düşen Üzeyir D'nin ceketinin cebindeki bıçak yere düştü. Bıçağı alan H.S., yere yatırdığı Üzeyir D.'nin başını park halindeki bir otomobilin lastiği ile kaldırım taşı arasına sıkıştırıp boğazına bıçak dayadı.

Üzeyir D., H.S.'nin ellerini tutup kendisine zarar vermemesini istedi. Kısa süre sonra olayı fark eden çevredeki vatandaşlar gelerek H.S.'yi müdahale edip elindeki bıçağı aldı. H.S. kısa süre sonra olay yerinden kaçarken, Üzeyir D. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine kimlik ve eşkal bilgisi vererek şikayetçi oldu.

Olaydan yara almadan kurtulan Üzeyir D., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan H.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.