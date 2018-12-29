(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da hem TEM hem de D-100 geçişlerinde yollar açık tutuluyor.

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