(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar ve sis (2)

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Dağı'nın TEM ile D-100 yolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sis yüzünden görüş mesafesi, 40- 50 metreye kadar düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.







TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 yolunun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40- 50 metreye kadar düşerken, sürücüler, araçlarıyla yavaş gitmeye dikkat etti. Polis ekipleri de güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi.



