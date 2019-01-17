(Görüntülü) Bolu Dağı'nda eşsiz kar manzarası

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu kesimi kar yağdığında zaman zaman sürücülerin korkulu rüyası haline gelirken, yağış sonrası oluşan manzara ise ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Ankara ile İstanbul gibi iki büyük kenti birbirine bağlayan D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi, özellikle yoğun kar yağışında sürücülerin korkulu rüyası haline geliyor. Ancak kar yağışı sonrası kendini gösteren güneşle birlikte Bolu Dağı'nda ortaya çıkan manzaranın seyrine doyum olmuyor. Ankara ve İstanbul arası yolculuk yapanlar, yapraklarını dökmüş ağaçlarla beyaz örtünün buluştuğu Bolu Dağı'nda durarak, manzarayı izliyor.

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