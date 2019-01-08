(Görüntülü) Bolu'da oteller sömestir tatilinde dolacak

BOLU'nun doğa harikası Abant, kayak merkezi Kartalkaya ile termal merkezi ve Gölcük Tabiat Parkı'nın bulunduğu Karacasu'da bulunan oteller, okulların yarıyıl tatilleri için rezervasyonları almaya başladı. İşletmeciler, yarıyıl tatili için yüzde yüz doluluk beklerken, rezervasyonlara olan ilgiden memnun. Doğal güzellikleriyle ünlü ve yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, yarı yıl tatilinde tatilcilerin gözde adresi olacak. Doğa ve kış turizminin yanı sıra termal ve sağlık turizminde de son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan Bolu, Abant ve Gölcük'te doğal güzellik, Kartalkaya'da kayak ve Karacasu beldesindeki termal turizm alanları ile ilgi görüyor. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu Kartalkaya, doğal güzelliği ile hayran bırakan Abant ve Gölcük ile termal turizmin önemli noktası Karacasu'da yarı yıl tatili için oteller rezervasyon almaya başladı. İşletmeciler, otellerde yarı yıl tatilinde yüzde 100 doluluk beklerken, tatile haftalar olmasına rağmen rezervasyonlara ilginin fazla olduğunu bildirdi. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Karacasu'da 5 yıldızlı oteller ile Gölcük Tabiat Parkı'nda restoran sahibi Emine Ergül, "Rezervasyonlar yüzde 95’lere ulaştı şimdiden. Kalan kısım da dolar diye düşünüyoruz. Bizim müşterimiz sadık müşterilerdir. Buraya 40 sene önce balayına gelenler şimdi torunları ile geliyorlar. Gölcük ve Karacasu'ya yakın olan otelimiz de dolu. Orayı da doğayı sevenler, hayvanlarla iç içe olmak isteyenler tercih ediyor. Oraya da kar yağdı. Her mevsim güzel farklı bir yer. Bazen müşterilerimiz Kartalkaya'da kayaklarını yapıyor. Dinlenmek için Karacasu'daki otelimize gidiyor. Gölcük gölünün kenarındaki restoranımız çok ilgi görüyor. Otellerimizde yüzde yüz doluluk bekliyoruz" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×