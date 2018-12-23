(Görüntülü) Boğazdan 4 futbol sahası büyüklüğünde çöp çıktı

İSTANBUL Boğazı'ndan son bir ayda yaklaşık 4 bin metreküp atık çıktı. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur, "Bu, bir futbol sahasının yüzeyini yaklaşık 4 kez dolduracak bir çöp miktarıdır" diyerek denizlerdeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul Boğazı, yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel üretilmiş 9 tekneyle temizleniyor. Temizlik çalışmaları, 186 personel tarafından yapılıyor. Tuzla Tersanesi'nde milli imkânlarla üretilen bu teknelerle deniz yüzeyi ve kıyı alanlarından günde ortalama 110 metreküplük bir çöp toplanıyor. Bu rakam, aylık ortalama 3 bin 500 ila 4 bin metreküplük bir çöp yığınına denk geliyor. Bu miktarın ciddiyetine dikkat çeken İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Avrupa Yakası Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur, "Vatandaşlarımızın gözünde canlandırması için bir örnek vereyim. Bu, bir futbol sahasının yüzeyini yaklaşık 4 kez dolduracak bir çöp miktarıdır" dedi. CEP TELEFONUNDAN, MOTORSİKLETE... Yapılan deniz temizliği esnasında birçok ilginç atığa denk geldiklerini belirten Fatih Polat Timur, "Denizden cep telefonu, bilgisayar, tablet, koltuk, yatak, televizyon, motosiklet çıkıyor. Biz bunlarla ilgili sergi de açtık. Eminönü Meydanı'nda bu denizden çıkan atıklar vatandaşlarımıza gösterdik" diye konuştu. CANLILAR DA RİSK ALTINDA Bu kirliliğin deniz canlılarını da olumsuz etkilediğini dile getiren Timur, "Özelikle plastik atıklar en büyük tehlike. Bir pet şişe doğada bin yıla kadar yok olmuyor. Bu da ekolojik dengeye denizdeki yasama olumsuz etki ediyor. Yasal olmayan, usulüne uygun avlanmalar var. Bunlarla ilgili denize bırakılmış, plastik ağlar var. Bunlar hayalet avcılık dediğimiz deniz dibindeki ağlar ve hala avlanmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. CEZAİ YAPTIRIM 12 KAT ARTTI Çevre mevzuatında birtakım değişiklikler olduğunun altını çizen Timur, şu uyarılarda bulundu: "Çevre mevzuatında yeni değişiklikler oldu. Şu anda denizi kirleten herhangi bir gemiye, Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin i bendine göre cezai işlem uygulanıyor. Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinde, deniz araçlarında kirlilikleri ön gören cezai yaptırımlarda da çok ciddi artışlar oldu. Bu cezalarda 12 kata kadar artırımlar gerçekleşti. Bundan sonra çok daha dikkatli olmaları gerekiyor." 10 BİN ÖĞRENCİ DENİZİ KORUMAYI ÖĞRENECEK Deniz temizliği konusunda okullarda da birtakım eğitimler verdiklerinin altını çizen Timur, "2017 yılında deniz hizmetlerini müdürlüğü olarak bu çalışmalara başladık ve yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştık, seminerler verdik. Denizlere çöp atılmaması, denizlere atılan çöplerin verdiği zararlar ve buradaki ekolojik dengeye olan zararlarından bahsettik. Bu yılki hedefimiz ise yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmak" dedi. Timur son olarak, "Her zaman söylediğimiz bir şey var. Kirletmemek temizlemekten daha ucuzdur. Bazen denize atılmayan, ama başka yerlerden yağmur ve rüzgarla denize gelen çöpler de var. Vatandaşımızın bu yönde daha dikkatli olması gerekiyor" uyarısında bulundu.

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