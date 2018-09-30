(Görüntülü) Boğaz'ın rengi değişti

Özgür DENİZ KAYA/ İSTANBUL, () BEYKOZ'da sabah saatlerinde  etkili olan yağmurun  etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.

(Görüntülü) Boğaz'ın rengi değişti

Özgür DENİZ KAYA/ İSTANBUL, () BEYKOZ'da sabah saatlerinde  etkili olan yağmurun  etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.

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