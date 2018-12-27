(Görüntülü) BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR 5 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

(Görüntülü) BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR 5 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

YORUM EKLE
Gönder