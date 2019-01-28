(Görüntülü) Boğaz'da sis etkili oluyor

Hasan YILDIRIM İSTANBUL,()-İSTANBUL Boğazı çevresinde sis etkili oluyor.



İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.