(Görüntülü) Bodrum yeni yıla sırılsıklam girdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2018'in son dakikalarında başlayan sağanak yağmur meydanı dolduran insanların eğlencesine engel olamadı. Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yeni yılı karşılamak üzere bir çok etkinlik düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'nda Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Edis konserine yaklaşık 4 bin kişi katılırken, sağanak yağmur altında girilen 2019 yılının ilk dakikalarında meydanda bulunanlar unutulmaz anlar yaşadı. Konsere Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte meydanı dolduran kalabalık Edis'in söylediği şarkılarla coşarken, bir anda bastıran sağanak yağmur bile bir çok kişinin eğlencesine engel olmadı. Yağmur altında eğlencesine devam edenlerin olduğu gibi yağmurdan kaçanlarda bölgede bulunan mekanları doldurdu. Saatler gece yarısını gösterdiği sırada Bodrum Limanı'ndan atılan havai fişek gösterisini yağmur altında izleme fırsatı bulan binlerce kişi, marinanın dört bir tarafından bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren şiddetini arttıran sağanak yağmur sonrası sevilen sanatçı Edis son şarkısını söyleyerek konsere katılan herkesin yeni yılını kutladı. Konser öncesi bir konuşma gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise tüm Bodrum halkının yeni yılını kutlayarak, "Herkese iyi akşamlar güzel insanlar. Hoşgörüsü, birlik beraberliği, dostluğu ile bu Bodrum'u yaratan medeni yüzlü aydınlık insanlar. Hepinizi canı gönülden sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bodrum son zamanlarda depremlere, sel felaketlerine maruz kaldı ama bizler hep dimdik durduk, dik durmaya devam ettik. Bugün burada yağan yağmurda da dimdik beraberiz sizlerle. Ve diyorum ki; hırslarımızın, sevgimizin ve mantığımızın önüne geçmediği; huzurlu, sağlıklı, mutlu, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayacağımız bir yıl diliyorum hepinize. Bu yağan yağmurun arkasından bilin ki çok güzel bir bahar gelecek. Sizlerle beraber bu baharı da birlikte kutlayacağız. Hepinize iyi seneler. Teşekkürler güzel insanlar kardeşçe yaşayacağımız bir yıl diliyorum hepinize" dedi. Sağanak yağmurun şiddetini arttırmasıyla Bodrum Belediye Meydanı saat 00.30 sıralarında neredeyse boşalırken, eğlenmek için Bodrum'a inen vatandaşlar geceye yılbaşı dolayısıyla açık bulunan mekanlarda eğlenerek geçirdi. Bu arada Bodrum'da yeni yılın huzurlu geçmesi için emniyet güçleri de tüm Bodrum Yarımadası'nda çeşitli önemler aldı. Özellikle kalabalık olan yerlerde çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen konser alanında da güvenliğin üst düzeyde tutulduğu görüldü.

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